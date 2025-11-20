konkret vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 513: konkret vom 20.11.2025
19 Min.Folge vom 20.11.2025
Waldbesitzer bekommen Hilfe für Holzernte | Phishing: Betrugsversuche per E-Mail sorgen für Aufsehen | Digitalisierung mit "ID Austria" löst Verwirrung aus | Tests zeigen hohe Schadstoffwerte in Billigmode auf | EU plant Ende der Zoll-Freigrenze für Pakete | So schützt man sich beim Privatverkauf online
