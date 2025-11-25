konkret vom 25.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 515: konkret vom 25.11.2025
20 Min.Folge vom 25.11.2025
"Ziemlich bestes Team": Bäckereiarbeit als Erfolgserlebnis | Betrügerische Mails der ÖGK im Umlauf | "Marvin gibt Antwort": Wühlmäuse | Überfüllte Innenstädte: Debatte über Fahrverbote | Bernhard Wiesinger (ÖAMTC) im Gespräch über Zufahrtskontrollen | Adventkalender für Groß und Klein | Was steckt hinter den "Black Friday"-Angeboten
