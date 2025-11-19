konkret vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 512: konkret vom 19.11.2025
14 Min.Folge vom 19.11.2025
Warum Frauen länger leben: Lebensstil oder Biologie? | Männergesundheit, Sexualität und Alter | Testosteron: Schlüsselhormon für männliches Wohlbefinden | Gesetz gegen Shrinkflation: Klarere Kennzeichnung, heftige Debatten
Konkret
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2