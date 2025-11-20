Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Konkret

konkret vom 20.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 513vom 20.11.2025
konkret vom 20.11.2025

konkret vom 20.11.2025Jetzt kostenlos streamen

Konkret

Folge 513: konkret vom 20.11.2025

19 Min.Folge vom 20.11.2025

Waldbesitzer bekommen Hilfe für Holzernte | Phishing: Betrugsversuche per E-Mail sorgen für Aufsehen | Digitalisierung mit "ID Austria" löst Verwirrung aus | Tests zeigen hohe Schadstoffwerte in Billigmode auf | EU plant Ende der Zoll-Freigrenze für Pakete | So schützt man sich beim Privatverkauf online

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Konkret
ORF2
Konkret

Konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen