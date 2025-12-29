Zum Inhalt springenBarrierefrei
2025 hat sich die "konkret"-Redaktion sehr oft mit Gesundheitsthemen befasst. Die relevantesten Beiträge im Rückblick, auf die es die meisten Publikumsreaktionen und Nachfragen gab, im Überblick. Unter anderem geht es um die Beschwerden, die Frauen in den Wechseljahren haben können, und die oft nicht korrekt diagnostiziert werden.

