konkret vom 12.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 535vom 12.01.2026
Folge 535: konkret vom 12.01.2026

18 Min.Folge vom 12.01.2026

Vertrauen, Durchbrüche und Alltag im Labor | "konkret"-Umfrage: Unser Alltag am Smartphone | Neuer Anreiz fürs Reparieren: Die Geräte-Retter-Prämie | Glatteisgefahr: Was hilft wirklich gegen Eis? | Leben mit Long CoV: Ein langer Weg zur Diagnose

