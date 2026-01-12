konkret vom 12.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 535: konkret vom 12.01.2026
18 Min.Folge vom 12.01.2026
Vertrauen, Durchbrüche und Alltag im Labor | "konkret"-Umfrage: Unser Alltag am Smartphone | Neuer Anreiz fürs Reparieren: Die Geräte-Retter-Prämie | Glatteisgefahr: Was hilft wirklich gegen Eis? | Leben mit Long CoV: Ein langer Weg zur Diagnose
