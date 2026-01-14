Zum Inhalt springenBarrierefrei
Konkret

konkret vom 14.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 537vom 14.01.2026
konkret vom 14.01.2026

Konkret

Folge 537: konkret vom 14.01.2026

15 Min.Folge vom 14.01.2026

Mehrwertsteuer-Senkung soll Lebensmittel verbilligen | Ehe auf dem Prüfstand: Scheidungen im Trend | Scheidung: Was rechtlich zu beachten ist | Warum viele Ehen trotz Problemen bestehen bleiben | Scheidung im späteren Lebensalter: Emotionen und Finanzen

Konkret
ORF2
Konkret

Konkret

