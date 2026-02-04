konkret vom 04.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 549: konkret vom 04.02.2026
15 Min.Folge vom 04.02.2026
Unzulässige Kreditgebühren: Rückzahlung schwierig | Talk: "Entgeltvereinbarung müssen transparent sein" | Stellungnahmen der BAWAG | Kreditbearbeitungsgebühren: Welche Banken und Kredite sind betroffen? | Kreditgebühr retour – ganz ohne Gericht | Verbraucherschutz kämpft weiter vor Gericht
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Konkret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2