konkret vom 27.05.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 610: konkret vom 27.05.2026
15 Min.Folge vom 27.05.2026
Phobien erfolgreich besiegen | Digital gefangen: Ältere Menschen und Smartphones | "Alltag ohne Smartphone immer schwieriger zu bewältigen" | Für wen gilt die Strompreisbremse? | Giftige Pilzsporen im Mais
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Konkret
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2