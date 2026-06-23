konkret vom 23.06.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 624: konkret vom 23.06.2026
20 Min.Folge vom 23.06.2026
300x "Marvin gibt Antwort": Rückblick zum Jubiläum | Marvin: "Die besten Fragen kommen aus dem Leben" | Vorsicht vor betrügerischen Installateuren | Talk: Tipps gegen unseriöse Installateurangebote | Beziehung am Ende: Wer bekommt die Wohnung?
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