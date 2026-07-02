konkret vom 02.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 630: konkret vom 02.07.2026
22 Min.Folge vom 02.07.2026
Irrtümer und Regeln im Straßenverkehr | Sommerferien: Erreichbarkeit im Urlaub | Urlaub: Rechte und Arbeitsverpflichtungen | Fundgegenstände: Rechte von Findern und Besitzern | Konsumentenschutz warnt vor Fake-Klimageräten
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