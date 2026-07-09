konkret vom 09.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 634: konkret vom 09.07.2026
20 Min.Folge vom 09.07.2026
Obacht vor diesen gefährlichen Hitze-Mythen | Richtig versichert beim notgedrungenen Betriebsstillstand | Sinn und Nutzen einer Betriebsunterbrechungsversicherung | Mautersatzstrafen: Was man wissen muss | Umfrage: Wieviel Trinkgeld ist im Urlaub angebracht?
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