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Konkret

konkret vom 09.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 634vom 09.07.2026
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Konkret

Folge 634: konkret vom 09.07.2026

20 Min.Folge vom 09.07.2026

Obacht vor diesen gefährlichen Hitze-Mythen | Richtig versichert beim notgedrungenen Betriebsstillstand | Sinn und Nutzen einer Betriebsunterbrechungsversicherung | Mautersatzstrafen: Was man wissen muss | Umfrage: Wieviel Trinkgeld ist im Urlaub angebracht?

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