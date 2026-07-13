konkret vom 13.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 635: konkret vom 13.07.2026
21 Min.Folge vom 13.07.2026
Wie das Wiener Trinkwasser geprüft wird | Hilfe bei Beschwerden durch PMS | Wie Österreicher mit Trinkgeld umgehen | Was bei Urlaubssouvenirs zu beachten ist | Marvin gibt Antwort: Lieferkosten je nach Wohnort | Gauner wollen wieder Kontodaten erschleichen
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