konkret vom 17.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Konkret
Folge 655: konkret vom 17.08.2026
22 Min.Folge vom 17.08.2026
So bereitet sich Philharmonikerin auf Auftritte vor | 80 Prozent ignorieren Helmpflicht bei Elektrorollern | Mediziner Frank (AUVA) plädiert für Helme bei Elektrorollern | OGM-Umfrage zum Tourismus | Europäer wollen US-Zahlungsmultis Konkurrenz machen | Wespenplage führt zu Engpässen bei Allergiker-Medikamenten
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