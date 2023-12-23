Kontakt: Unheimliche Begegnungen
Folge vom 23.12.2023: Der Skinwalker
46 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 12
Zum Auftakt der neuen Mystery-Serie lichtet ein paranormaler Experte Poltergeister in einem englischen Spukhaus ab und liefert Bilder, die an Klarheit kaum zu überbieten sind. Schwedische Ghosthunter ermitteln auf einer mittelalterlichen Hinrichtungsstätte und finden sich in einem Alptraum wieder. Während der Walpurgisnacht werden in Deutschland furchterregende Schattengestalten per Überwachungskamera eingefangen. Eine junge Frau sieht seit ihrer Kindheit die Seelen verstorbener Menschen, und ein Motocross-Fahrer trifft im Wald auf ein Monster.
Genre:Dokumentation, Mystery
12
