Kontakt: Unheimliche Begegnungen
Folge vom 08.03.2024: Die schwarze Frau
44 Min.Folge vom 08.03.2024Ab 12
Ein unsichtbarer Mitbewohner macht einem Ehepaar in Rheinland-Pfalz Tag und Nacht das Leben schwer: Ihre Haustiere sind ständig in Alarmbereitschaft, in der Wohnung flackern sämtliche Lichter und die Spülmaschine blinkt rot. In England erleben Ghosthunter eine Sensation, als sie den Geist einer ermordeten Frau filmen, die in den Ruinen ihrer einst herrschaftlichen Villa herumspukt. In einem idyllischen Haus an der griechischen Küste halten Überwachungskameras ungewöhnliche Phänomene fest und auf einem Spielplatz in Nordrhein-Westfalen lauert eine Schattengestalt im sicheren Versteck.
Genre:Dokumentation, Mystery
Altersfreigabe:
12
