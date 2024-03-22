Kontakt: Unheimliche Begegnungen
Folge vom 22.03.2024: Die Wunderheilung
45 Min.Folge vom 22.03.2024Ab 12
In Bayern ist eine Frau Opfer von mysteriösen Angriffen. Nachts wird sie aus dem Bett geworfen, morgens wacht sie mit Spuren von Gewalt am Körper auf und wird in der Badewanne unter Wasser gedrückt. Eine Untersuchung in einem Schweizer Kloster bringt die Diagnose: Die Frau ist besessen und muss exorzisiert werden. Außerdem: Kleine Lichtwesen werden in einer stürmischen Nacht im Saarland beobachtet. Ein Orb heilt einen sterbenskranken Hund am Lago Maggiore, in Florida nimmt ein Ghosthunter Kontakt zu ruhelosen Seelen auf und auf einem Spielplatz in Nordrhein-Westfalen lauert ein Geist im sicheren Versteck.
