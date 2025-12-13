Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kopernikus - Rätsel der Galaxis

Oumuamua - Besuch aus dem All

ServusTVStaffel 3Folge 1vom 13.12.2025
Oumuamua - Besuch aus dem All

Oumuamua - Besuch aus dem AllJetzt kostenlos streamen

Kopernikus - Rätsel der Galaxis

Folge 1: Oumuamua - Besuch aus dem All

44 Min.Folge vom 13.12.2025

Das All, betrachtet auf eine neue Art und Weise! Mithilfe von CGI-Animationen werden Planeten, Monde, Schwarze Löcher und Sterne sowie Galaxien, bestehend aus Gasen, Mineralien, Gestein, Magma und Gravitationsfeldern, Schicht für Schicht enthüllt und so ihre Struktur und Herkunft erklärt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Kopernikus - Rätsel der Galaxis
ServusTV
Kopernikus - Rätsel der Galaxis

Kopernikus - Rätsel der Galaxis

Alle 1 Staffeln und Folgen