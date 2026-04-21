Kostenfalle Handwerk
Folge 2: Kostenfalle Handwerk
42 Min.Folge vom 21.04.2026
Wenn im Alltag etwas kaputtgeht, wird es meist teuer: Thermen, Türen oder Waschmaschinen verursachen schnell hohe Reparaturkosten. Neben Ersatzteilen schlagen Anfahrt und Stundensätze stark zu Buche. Schlüsseldienste sorgen dabei besonders für Diskussionen – ihre Arbeit dauert oft nur wenige Minuten, die Rechnung ist dann jedoch oft sehr hoch. Auch bei Haushaltsgeräten bleibt die Frage nach fairen Reparaturen umstritten. Bildquelle: ORF/Red Monster Film
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Kostenfalle Handwerk
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