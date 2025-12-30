Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 30.12.2025
45 Min.Folge vom 30.12.2025

Der Dokumentarfilm von Christian Papke blickt hinter die Kulissen der Wiener Theater- und Opernhäuser und rückt jene Menschen in den Mittelpunkt, die abseits der Bühne den Betrieb am Laufen halten und beinahe Unmögliches vollbringen. Das Kamerateam besucht unter anderem die Bühnen-Schlosserei, den Maler-Saal, die Kostümwerkstätten und den Fundus und begleitet die Vorbereitungen am Tag einer großen Ballett-Premiere an der Wiener Staatsoper. Dabei zeigen Bühnen-Handwerkerinnen und Handwerker ihr großes Können, erzählen manch unterhaltsame Anekdote aus ihrem abwechslungsreichen Alltag sowie von ihrer großen Passion für die Bühne. Bildquelle: ORF/Clever Contents Filmproduktion

