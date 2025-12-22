Kracher & Lacher - Weihnachten mit Nia, Gruberin & CoJetzt kostenlos streamen
Kracher & Lacher - Weihnachten mit Nia, Gruberin & Co
Folge 2: Kracher & Lacher - Weihnachten mit Nia, Gruberin & Co
Den heimischen Kabarettstars ist nichts heilig – nicht einmal die Heilige Nacht. Die Crème der österreichischen Kleinkunstszene hat sich versammelt, um Weihnachten genüsslich zu zerlegen. Roland Düringer erinnert sich an den Weihnachtskarpfen seiner Mutter, der geschmeckt habe, „als würde man im Neusiedlersee in den Grund beißen“. Bei den Resetarits wurde der kindlichen Aufregung pragmatisch begegnet: Ein „10er Valium im Gaugau“ sorgte für Ruhe. Lukas Resetarits wiederum schickte seinen Wunschzettel schon im Juli – nach dem Prinzip „First come, first served“. Andreas Vitasek erzählt von seiner Zeit als Leih-Nikolo, in der er einem Buben unfreiwillig bewies, dass der heilige Nikolaus trinkt. Und Michael Niavarani sowie Viktor Gernot hadern mit ihren ganz persönlichen Weihnachtsmann-Erfahrungen. Bildquelle: ORF/ORF III
