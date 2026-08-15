Staffel 1Folge 8vom 15.08.2026
Big Man on HippocampusJetzt kostenlos streamen
Krapopolis
Folge 8: Big Man on Hippocampus
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 16
Hippocampus geht zu einem Wissenschaftskongress, wo er für seine Intelligenz Anerkennung findet.
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Krapopolis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central