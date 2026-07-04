Staffel 2Folge 1vom 04.07.2026
Eiswoche!Jetzt kostenlos streamen
Krapopolis
Folge 1: Eiswoche!
21 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 16
Es ist Eiswoche in Krapopolis! Tyrannis fällt es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren, als er sich in eine Gastreporterin verliebt. Shlub bekommt Besuch von einem alten Freund. Hippocampus und Stupendous riskieren, die Feierlichkeiten zu verpassen.
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Krapopolis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Comedy Central Germany & © Season 1: Comedy Central