kreuz & quer nah dran: Nach dem Amok - Ein Notfallseelsorger im Porträt
kreuz & quer nah dran
Folge 1: kreuz & quer nah dran: Nach dem Amok - Ein Notfallseelsorger im Porträt
Nach dem Amoklauf in Graz im Juni begleitet diese Doku den Notfallseelsorger Paul Nitsche, der an diesem Tag selbst an der Schule war. Sie zeigt, wie er mit seiner Betroffenheit umgeht und zugleich für andere da ist. Inhalt: Am 10. Juni 2025 erschütterte ein Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz die Öffentlichkeit. Elf Menschen starben, mindestens zwölf wurden teils schwer verletzt. Als evangelischer Religionslehrer und Notfallseelsorger erlebte Paul Nitsche diesen Tag an seiner Schule selbst mit. Nitsche ist damit nicht nur Überlebender, sondern auch jemand, der als Notfallseelsorger anderen Halt gibt, wenn die Welt aus den Fugen gerät. kreuz & quer nah dran zeigt, wie er diesen Tag erlebt hat, was ihm bei der Bewältigung des Erlebten half und welche Rolle die Gemeinschaft für ihn spielt. Bildquelle: ORF/Gollackner&Schmid OG/Wout Kichler
