Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufen

ORF2Staffel 1Folge 2vom 11.10.2025
kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufen

kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufenJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer nah dran

Folge 2: kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufen

24 Min.Folge vom 11.10.2025

„Ich gelobe, wenn notwendig auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmenschen zu helfen.“ Dieses Versprechen leben die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich täglich. Stephan Holpfer ist Feuerwehrmann in Bad Vöslau, zugleich Pfarrer und Benediktinerpater des Stiftes Melk – ein echter „Feuerwehrmönch“. Der Beitrag beleuchtet, wie er mit der Belastung der Einsätze umgeht, welche Werte sein Engagement prägen und welche spirituelle Motivation ihn antreibt, freiwillig und ehrenamtlich für andere da zu sein. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer nah dran
ORF2
kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran

Alle 1 Staffeln und Folgen