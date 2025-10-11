kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 2: kreuz & quer nah dran: Der Feuerwehrmönch - zum Einsatz berufen
24 Min.Folge vom 11.10.2025
„Ich gelobe, wenn notwendig auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmenschen zu helfen.“ Dieses Versprechen leben die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich täglich. Stephan Holpfer ist Feuerwehrmann in Bad Vöslau, zugleich Pfarrer und Benediktinerpater des Stiftes Melk – ein echter „Feuerwehrmönch“. Der Beitrag beleuchtet, wie er mit der Belastung der Einsätze umgeht, welche Werte sein Engagement prägen und welche spirituelle Motivation ihn antreibt, freiwillig und ehrenamtlich für andere da zu sein. Bildquelle: ORF/Metafilm GmbH/
