kreuz & quer nah dran: Josef Grünwidl – Der neue Erzbischof von Wien
kreuz & quer nah dran
Folge 3: kreuz & quer nah dran: Josef Grünwidl – Der neue Erzbischof von Wien
25 Min.Folge vom 19.10.2025
Ein bewegendes Porträt anlässlich der Ernennung von Josef Grünwidl zum Erzbischof und Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn. Der 62-jährige Niederösterreicher hat darüber gesprochen, was ihn trägt, wie er seine Aufgabe als Seelsorger sieht und woran sein Herz hängt. Bildquelle: ORF/ORF/Robert Neumüller
