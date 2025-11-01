kreuz & quer plus: Iconic - Wie sah Jesus aus?Jetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 4: kreuz & quer plus: Iconic - Wie sah Jesus aus?
6 Min.Folge vom 01.11.2025
Er gilt als die meistdargestellte Person der westlichen Kunstgeschichte: Jesus aus Nazareth. Seit Jahrhunderten – durch alle Epochen – gibt es Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen von ihm. Fast jeder weiß, wie er aussieht oder denkt zumindest, das zu wissen. Der lange Bart, das gewellte lange Haar und die blauen Augen: Davon war der historische Jesus aber wohl ziemlich weit entfernt. Wie kommt es zu dieser bekannten Darstellung von Jesus, wie hat sie sich im Laufe der Geschichte verändert und wie könnte er tatsächlich ausgesehen haben?
