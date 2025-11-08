kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?Jetzt kostenlos streamen
Folge 5: kreuz & quer plus: Welche Bedeutung hat der Davidstern?
6 Min.Folge vom 08.11.2025
Der Davidstern – auf Hebräisch Magen David – ist mehr als nur ein religiöses Symbol. Er erzählt von Religion, Identität, und immer wieder auch von Verfolgungsgeschichte. Erstmals taucht er in Europa im 16. Jahrhundert als Symbol einer jüdischen Gemeinde auf. Doch woher kommt das Zeichen eigentlich? Und wie hat sich der Blick darauf im Lauf der Zeit verändert?
