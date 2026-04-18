kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 12: kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragen
25 Min.Folge vom 18.04.2026
Edgar Unterkirchner ist heute erfolgreicher Musiker und Komponist – obwohl er einst ein Klosterleben erwog. Warum er sich anders entschied, wie Musik ihm durch Krisen half und was ihn trägt, erzählte er in "kreuz & quer nah dran". Bildquelle: ORF/Good Media Solutions
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