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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragen

ORF2Staffel 1Folge 12vom 18.04.2026
kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragen

kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragenJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer nah dran

Folge 12: kreuz & quer nah dran: Vom Klang getragen

25 Min.Folge vom 18.04.2026

Edgar Unterkirchner ist heute erfolgreicher Musiker und Komponist – obwohl er einst ein Klosterleben erwog. Warum er sich anders entschied, wie Musik ihm durch Krisen half und was ihn trägt, erzählte er in "kreuz & quer nah dran". Bildquelle: ORF/Good Media Solutions

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kreuz & quer nah dran
ORF2
kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran

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