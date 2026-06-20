kreuz & quer nah dran: Der Sklaverei entkommenJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 14: kreuz & quer nah dran: Der Sklaverei entkommen
24 Min.Folge vom 20.06.2026
Mit fünf Jahren wurde die aus Benin stammende Evelyne Adoun von ihrem Onkel an eine Geschäftsfrau in Nigeria verkauft. Sechs Jahre war ihr Alltag geprägt von Misshandlungen und harter Arbeit, doch dann gelang ihr die Flucht - und mit Hilfe der Don Bosco Schwestern ein Neustart. Die ORF-Redakteurin Gundi Lamprecht hat sie in Benin und in Österreich begleitet. In dem Porträt erzählt sie, warum sie heute in Wien "Urban tourism" studiert, wovon sie träumt und was es nach solch einer Erfahrung braucht, um ein selbstermächtigtes Leben zu führen.
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