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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Der Sklaverei entkommen

ORF2Staffel 1Folge 14vom 20.06.2026
kreuz & quer nah dran: Der Sklaverei entkommen

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kreuz & quer nah dran

Folge 14: kreuz & quer nah dran: Der Sklaverei entkommen

24 Min.Folge vom 20.06.2026

Mit fünf Jahren wurde die aus Benin stammende Evelyne Adoun von ihrem Onkel an eine Geschäftsfrau in Nigeria verkauft. Sechs Jahre war ihr Alltag geprägt von Misshandlungen und harter Arbeit, doch dann gelang ihr die Flucht - und mit Hilfe der Don Bosco Schwestern ein Neustart. Die ORF-Redakteurin Gundi Lamprecht hat sie in Benin und in Österreich begleitet. In dem Porträt erzählt sie, warum sie heute in Wien "Urban tourism" studiert, wovon sie träumt und was es nach solch einer Erfahrung braucht, um ein selbstermächtigtes Leben zu führen.

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