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kreuz & quer nah dran

kreuz & quer nah dran: Das Geschenk des Augenblicks

ORF2Staffel 1Folge 16vom 06.07.2026
kreuz & quer nah dran: Das Geschenk des Augenblicks

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kreuz & quer nah dran

Folge 16: kreuz & quer nah dran: Das Geschenk des Augenblicks

30 Min.Folge vom 06.07.2026

Er gilt als Brückenbauer zwischen Religionen, Kulturen und Menschen: Bruder David Steindl-Rast feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Der gebürtige Österreicher, der in den USA Benediktinermönch wurde, zählt zu den erfolgreichsten geistlichen Autoren unserer Zeit. Der Film von Robert Neumüller zeichnet das Porträt eines Denkers und spirituellen Mannes, dessen Botschaft heute aktueller ist denn je: Dialog, Achtsamkeit und Dankbarkeit als Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller

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