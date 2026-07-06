kreuz & quer nah dran: Das Geschenk des AugenblicksJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer nah dran
Folge 16: kreuz & quer nah dran: Das Geschenk des Augenblicks
30 Min.Folge vom 06.07.2026
Er gilt als Brückenbauer zwischen Religionen, Kulturen und Menschen: Bruder David Steindl-Rast feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Der gebürtige Österreicher, der in den USA Benediktinermönch wurde, zählt zu den erfolgreichsten geistlichen Autoren unserer Zeit. Der Film von Robert Neumüller zeichnet das Porträt eines Denkers und spirituellen Mannes, dessen Botschaft heute aktueller ist denn je: Dialog, Achtsamkeit und Dankbarkeit als Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Bildquelle: ORF/Robert Neumüller
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