kreuz & quer plus: Meine Großmutter, die Zeitzeugin

ORF2Staffel 1Folge 7vom 22.11.2025
6 Min.Folge vom 22.11.2025

80 Jahre nach dem Ende der Schoa gibt es kaum mehr Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Eine von ihnen war die kürzlich verstorbene Helga Feldtner-Busztin, die das KZ Theresienstadt überlebt und ihre Geschichte jahrzehntelang bei Schulbesuchen an Generationen von Kindern weitergegeben hat. Als Enkelin der Holocaust-Überlebenden hat die 36-jährige Journalistin und Autorin Anna Goldenberg in den vergangenen Jahren tief in der Geschichte ihrer jüdisch-assimilierten Familie gegraben. Heute fragt sie sich, wie sich Erinnerungskultur verändert und wie sie selbst der Verantwortung, die Erlebnisse ihrer Großmutter weiterzutragen, gerecht werden kann. Bildquelle: ORF

