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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: "Gott hat kein Museum" - KULTUM Graz

ORF2Staffel 1Folge 23vom 18.04.2026
kreuz & quer plus: "Gott hat kein Museum" - KULTUM Graz

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Folge 23: kreuz & quer plus: "Gott hat kein Museum" - KULTUM Graz

6 Min.Folge vom 18.04.2026

Zum 50-jährigen Bestehen des KULTUM in Graz wird die Jubiläumsausstellung „Gott hat kein Museum“ gezeigt. Sie blickt auf 25 Jahre Kunst- und Glaubensdialog zurück und zeigt, wie vielfältig religiöse Bilder und Fragen heute künstlerisch verhandelt werden. Bildquelle: ORF

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