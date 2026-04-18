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Folge 23: kreuz & quer plus: "Gott hat kein Museum" - KULTUM Graz
6 Min.Folge vom 18.04.2026
Zum 50-jährigen Bestehen des KULTUM in Graz wird die Jubiläumsausstellung „Gott hat kein Museum“ gezeigt. Sie blickt auf 25 Jahre Kunst- und Glaubensdialog zurück und zeigt, wie vielfältig religiöse Bilder und Fragen heute künstlerisch verhandelt werden. Bildquelle: ORF
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