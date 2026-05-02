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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - 14 Mal Papst Leo

ORF2Staffel 1Folge 24vom 02.05.2026
kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - 14 Mal Papst Leo

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Folge 24: kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - 14 Mal Papst Leo

5 Min.Folge vom 02.05.2026

Seit fast einem Jahr ist er nun im Amt: Papst Leo. Er ist der vierzehnte Papst, der diesen Namen trägt. Der erste Leo hat im 5. Jahrhundert die Hunnen in die Flucht geschlagen. kreuz & quer plus widmet sich in vier Folgen zentralen Ereignissen und Wendepunkte der Papstgeschichte. Diese Folge nimmt die Päpste mit dem Namen Leo genauer unter die Lupe. Gestaltung: Lena Göbl, Markus Veinfurter, Lukas Wagner.

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