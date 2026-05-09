kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit – Das erste KonklaveJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 25: kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit – Das erste Konklave
6 Min.Folge vom 09.05.2026
In vier Folgen widmet sich "kreuz & quer plus" zentralen Ereignissen und Wendepunkte der Papstgeschichte. Diese Folge geht es um das Thema "Konklave": Wie sich das heutige Prozedere der Papstwahl genau entwickelt hat. Bildquelle: ORF
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