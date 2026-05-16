kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - LeichensynodeJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 26: kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - Leichensynode
6 Min.Folge vom 16.05.2026
Intrigen und Skandale prägen das dunkelste Kapitel der Papstgeschichte im 10. Jahrhundert, auch die Zeit der "Pornokratie" genannt. Das ging so weit, dass ein Papst seinen Vor-Vorgänger exhumieren und vor Gericht stellen ließ. Kreuz & quer plus beschäftigt sich mit dem Schauprozess der Leichensynode. Bildquelle: ORF
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