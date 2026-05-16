Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - Leichensynode

ORF2Staffel 1Folge 26vom 16.05.2026
kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - Leichensynode

kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - LeichensynodeJetzt kostenlos streamen

kreuz & quer plus

Folge 26: kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - Leichensynode

6 Min.Folge vom 16.05.2026

Intrigen und Skandale prägen das dunkelste Kapitel der Papstgeschichte im 10. Jahrhundert, auch die Zeit der "Pornokratie" genannt. Das ging so weit, dass ein Papst seinen Vor-Vorgänger exhumieren und vor Gericht stellen ließ. Kreuz & quer plus beschäftigt sich mit dem Schauprozess der Leichensynode. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer plus
ORF2
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus

Alle 1 Staffeln und Folgen