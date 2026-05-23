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kreuz & quer plus
Folge 27: kreuz & quer plus: Macht und Herrlichkeit - Der Papst und die Kirche von England
6 Min.Folge vom 23.05.2026
Die Britin Sarah Mullally ist die erste Erzbischöfin von Canterbury der Geschichte und damit oberste Bischöfin für bis zu 100 Millionen Anglikanerinnen und Anglikaner weltweit. "Macht und Herrlichkeit" wirft einen Blick darauf, was zum Bruch zwischen England und dem Papst geführt hat. Gestaltung: Lena Göbl, Markus Veinfurter, Lukas Wagner
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