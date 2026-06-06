kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Thomas Hobbes: Braucht es Regeln?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 28: kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Thomas Hobbes: Braucht es Regeln?
5 Min.Folge vom 06.06.2026
Die Serie "Was im Leben zählt" stellt Philosophen und Philosophinnen mit konkreten Fragen zum guten Zusammenleben vor und zeigt, inwiefern diese auch für das heutige Leben von Interesse sind. kreuz&quer plus stellt in dieser Folge Thomas Hobbes und seine Theorie, dass es Regeln braucht. Gestaltung: Irene Klissenbauer
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Copyrights:© Season 1: ORF 2