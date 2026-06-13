kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?Jetzt kostenlos streamen
kreuz & quer plus
Folge 29: kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?
5 Min.Folge vom 13.06.2026
Die Serie "Was im Leben zählt" stellt Philosophen und Philosophinnen mit konkreten Fragen zum guten Zusammenleben vor und zeigt, inwiefern diese auch für das heutige Leben von Interesse sind. "kreuz & quer" plus widmet sich in dieser Folge der US-amerikanischen Denkerin Martha Nussbaum und ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit. Gestaltung: Irene Klissenbauer
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Copyrights:© Season 1: ORF 2