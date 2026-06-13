Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?

ORF2Staffel 1Folge 29vom 13.06.2026
kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?

kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?Jetzt kostenlos streamen

kreuz & quer plus

Folge 29: kreuz & quer plus: Was im Leben zählt - Martha Nussbaum: Was ist gerecht?

5 Min.Folge vom 13.06.2026

Die Serie "Was im Leben zählt" stellt Philosophen und Philosophinnen mit konkreten Fragen zum guten Zusammenleben vor und zeigt, inwiefern diese auch für das heutige Leben von Interesse sind. "kreuz & quer" plus widmet sich in dieser Folge der US-amerikanischen Denkerin Martha Nussbaum und ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit. Gestaltung: Irene Klissenbauer

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

kreuz & quer plus
ORF2
kreuz & quer plus

kreuz & quer plus

Alle 1 Staffeln und Folgen