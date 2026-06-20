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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Jüdisches Straßenfest - Vielfalt, Kultur und Sicherheit am Judenplatz

ORF2Staffel 1Folge 30vom 20.06.2026
kreuz & quer plus: Jüdisches Straßenfest - Vielfalt, Kultur und Sicherheit am Judenplatz

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Folge 30: kreuz & quer plus: Jüdisches Straßenfest - Vielfalt, Kultur und Sicherheit am Judenplatz

5 Min.Folge vom 20.06.2026

Von israelischer Tanzmusik bis zu bucharischem Trommelspiel, von Falafel und Shawarma bis zu Schnitzel und koscheren Torten: Beim jüdischen Straßenfest am 14. Juni am Wiener Judenplatz geht es um die Vielfalt jüdischen Lebens. Jüdische Einrichtungen und Vereine geben Einblick in unterschiedliche Bereiche der Gemeinde: von Religion und Jugendarbeit über Kultur und Medien bis hin zu Sport.

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