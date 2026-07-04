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kreuz & quer plus

kreuz & quer plus: Ein Muslim, ein Christ, ein Jude

ORF2Staffel 1Folge 32vom 04.07.2026
kreuz & quer plus: Ein Muslim, ein Christ, ein Jude

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Folge 32: kreuz & quer plus: Ein Muslim, ein Christ, ein Jude

6 Min.Folge vom 04.07.2026

Was wie der Beginn eines Witzes klingt, ist der Titel einer Ausstellung im Jüdischen Museum Wien. Gezeigt werden Werke des israelischen Künstlers Eran Shakine, der in humorvollen Zeichnungen einen Muslim, einen Christen und einen Juden in alltäglichen Situationen darstellt. Im Mittelpunkt stehen Gemeinsamkeiten der abrahamitischen Religionen und Ideen eines friedlichen Miteinanders. Bildquelle: ORF

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