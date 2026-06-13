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kreuz & quer reportage
Folge 25: kreuz & quer reportage: Heilende Gärten
25 Min.Folge vom 13.06.2026
Seit Jahrhunderten greifen Menschen auf Naturheilverfahren zurück, um gesund und heil zu werden. War die Kräuterheilkunde lange vor allem in Klostergärten beheimatet, widmet sich heute auch die moderne Medizin der Erforschung von Pflanzenstoffen. Die Dokumentation von Andrea Eder fragt nach der Bedeutung von Pflanzen, nach dem Unterschied zwischen Heil und Gesundheit und begleitet ExpertInnen in höchst unterschiedlichen Anwendungsbereichen vielfältiger Kräuter und Pflanzen.
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