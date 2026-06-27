kreuz & quer reportage: Die Lämmer des PapstesJetzt kostenlos streamen
kreuz & quer reportage
Folge 26: kreuz & quer reportage: Die Lämmer des Papstes
25 Min.Folge vom 27.06.2026
Anlässlich der Verleihung des sogenannten "Palliums" durch Papst Leo XIV. an den Wiener Erzbischof Josef Grünwidl beleuchtet "kreuz & quer reportage" die Geschichte und Tradition des symbolträchtigen Stoffs. ORF-Regisseurin Cornelia Vospernik hat hierfür die Schneiderei des Klosters Santa Cecilia im römischen Stadtteil Trastevere besucht und mit jenen Nonnen gesprochen, die die Lämmer hüten, aus deren Wolle sie die Pallien anfertigen. Bildquelle: ORF
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