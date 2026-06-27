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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Die Lämmer des Papstes

ORF2Staffel 1Folge 26vom 27.06.2026
kreuz & quer reportage: Die Lämmer des Papstes

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Folge 26: kreuz & quer reportage: Die Lämmer des Papstes

25 Min.Folge vom 27.06.2026

Anlässlich der Verleihung des sogenannten "Palliums" durch Papst Leo XIV. an den Wiener Erzbischof Josef Grünwidl beleuchtet "kreuz & quer reportage" die Geschichte und Tradition des symbolträchtigen Stoffs. ORF-Regisseurin Cornelia Vospernik hat hierfür die Schneiderei des Klosters Santa Cecilia im römischen Stadtteil Trastevere besucht und mit jenen Nonnen gesprochen, die die Lämmer hüten, aus deren Wolle sie die Pallien anfertigen. Bildquelle: ORF

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