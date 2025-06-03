Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 03.06.2025
Armut ist weiblich! Die Doku zeigt, warum das so ist und wie dennoch Selbstermächtigung möglich ist. In einfühlsamer Weise begleitet sie Frauen, die auf unterschiedliche Weise von Armut betroffen sind. Und sie zeigt die vielfältigen Gesichter von weiblicher Armut und inwiefern nicht nur Einzelne, sondern die Gesellschaft gefordert und in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen. Bildquelle: ORF/Red Monster Film

