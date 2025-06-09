kreuz und quer: Glauben im UntergrundJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.06.2025: kreuz und quer: Glauben im Untergrund
41 Min.Folge vom 09.06.2025
Im kommunistischen Regime der Tschechoslowakei praktizierten Priester ihren Glauben im Untergrund – im Geheimen, oft unter Lebensgefahr. Die Doku erzählt vom Doppelleben dieser Menschen, ihren Enttäuschungen nach der Wende und der Suche nach einem Platz in der Freiheit. Bildquelle: ORF/Feature Film/
