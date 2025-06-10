kreuz und quer: Eine Geschichte des heimlichen WiderstandsJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 10.06.2025: kreuz und quer: Eine Geschichte des heimlichen Widerstands
34 Min. Folge vom 10.06.2025
Die Verfolgung der Jesuiten in Tirol durch die Nationalsozialisten ist ein weitgehend unbeachtetes Kapitel der Geschichte. Die Doku zeigt, warum der Orden ins Visier geriet, wie mutiger Widerstand geleistet wurde – und erzählt vom Einsatz einer fast vergessenen Frau, die sich mit Zivilcourage gegen das Unrecht stellte. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
