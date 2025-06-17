Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz und quer: Wie Kriege enden und Frieden möglich ist

ORF2Folge vom 17.06.2025
kreuz und quer: Wie Kriege enden und Frieden möglich ist

kreuz und quer: Wie Kriege enden und Frieden möglich istJetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 17.06.2025: kreuz und quer: Wie Kriege enden und Frieden möglich ist

91 Min.Folge vom 17.06.2025

Jeder Krieg ist anders, aber wer Frieden will, muss bewusste Schritte gehen – politischen Willen entwickeln, in Dialog mit dem Feind treten, mit viel Frustrationstoleranz unbeirrt den Weg der Versöhnung gehen. Täter müssen sich zu ihrer Schuld bekennen und sie aufarbeiten. Und bei jedem dieser Schritte wird deutlich: Frieden ist eine Kunst, aber er erfordert auch beharrliche, harte Arbeit – zwischen Menschen und Mächten, die zunächst keine Freunde, sondern Feinde sind. Bildquelle: ORF/ZDF/Arte/Getty/Gerard Julien

Alle verfügbaren Folgen