kreuz und quer: Hiobs Botschaften. Von Widerstandskraft und Resilienz
Folge vom 27.12.2023: kreuz und quer: Hiobs Botschaften. Von Widerstandskraft und Resilienz
Das Scheitern einer Ehe, der Tod eines geliebten Menschen, ein tragischer Unfall: Warum zerbrechen Menschen an solchen Katastrophen, während andere es schaffen, die Krise zu überwinden oder sogar daran zu wachsen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein relativ junger Zweig der Wissenschaft - die Resilienz-Forschung. Diese spricht nicht nur von der posttraumatischen Belastungsstörung, sondern auch vom posttraumatischen Wachstum. Ist Resilienz angeboren oder kann man sie erlernen? Was kann man tun, um resilient zu werden? Diesen Fragen – und möglichen Antworten – spürt Tobias Dörr in seinem Film nach - und er porträtiert Menschen mit besonders herausfordernden Lebensgeschichten und befragt Angehörige und Experten. Bildquelle: ORF/METAFILM/Leena Koppe