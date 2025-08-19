kreuz und quer: Alles über Maria (1/2)Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 19.08.2025: kreuz und quer: Alles über Maria (1/2)
54 Min.Folge vom 19.08.2025
Keine Frau wurde in den vergangenen 2.000 Jahren so oft dargestellt wie Maria, die Mutter Jesu. Im Lauf der Jahrhunderte haben Küntlerinnen und Künstler viele Bildnisse geschaffen, die aus dem jüdischen Mädchen die wahrscheinlich berühmteste Frau der Menscheitsgeschichte gemacht haben. Was sagen diese Bilder über ihre jeweilige Zeit aus? Und was sagt Maria den Menschen heute? Bildquelle: ORF/Arte/RMN-GP/Mauro Magliani
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2