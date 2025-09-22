kreuz und quer: Glauben im UntergrundJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 22.09.2025: kreuz und quer: Glauben im Untergrund
Jahrzehntelang riskierten Christinnen und Christen während kommunistischer Herrschaft für ihren Glauben ihr Leben. Die Priester und Priesterinnen der Untergrundkirche der Tschechoslowakei bleiben dafür aber weitgehend unbelohnt. Die Neuproduktion von Fritz Kalteis rollt die faszinierende, aber weitgehend unbekannte Geschichte der Geheimkirche auf. Im ehemaligen kommunistischen Osten, vor allem aber in der Tschechoslowakei, startet bald nach der Machtübernahme der Kommunisten 1948 ein regelrechter Feldzug vor allem gegen die katholische Kirche. Kirchliche Schulen und Krankenhäuser werden geschlossen, Klöster aufgehoben, Geistliche inhaftiert und sogar getötet. „Es war wahrscheinlich in keinem der osteuropäischen Länder die Kirchenvernichtungspolitik so aggressiv wie in Tschechien damals, also in der Tschechoslowakei“, sagt der Theologe Paul Zulehner. Was von der Tschechoslowakischen Kirche übrig bleibt, wird mit regimetreuen Geistlichen besetzt. Doch im Untergrund formiert sich eine Gegenbewegung. Regisseur Fritz Kalteis zeichnet die bei uns wenig bekannte Geschichte der Untergrundkirche nach – und auch deren Verbindungen nach Österreich, die über den ehemaligen Wiener Erzbischof Kardinal Franz König gelaufen sind. Der Film thematisiert auch die bittere Enttäuschung vieler Geheimpriester nach dem Fall des Kommunismus. Bildquelle: ORF/Feature Film